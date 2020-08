மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை; வீடுகளின் மேற்கூரைகள் சேதம்: மரம் சாய்ந்து 2 பசுக்கள் பலி + "||" + Heavy rains with hurricane force winds in Theni district; Damage to roofs of houses: Leaning tree kills 2 cows

தேனி மாவட்டத்தில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை; வீடுகளின் மேற்கூரைகள் சேதம்: மரம் சாய்ந்து 2 பசுக்கள் பலி