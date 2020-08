மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு வ.உ.சி. பூங்காவில் உள்ள தற்காலிக காய்கறி மார்க்கெட் 12 மணி வரை செயல்பட அனுமதி + "||" + Erode V.O.C. The temporary vegetable market in the park is allowed to operate until 12 p.m.

