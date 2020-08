மாவட்ட செய்திகள்

தேவதுர்கா தாலுகாவில் 5 ஆயிரம் ஏக்கரில் நெற்பயிர்கள் நாசம்: விவசாயிகள் கண்ணீர் + "||" + Destruction of paddy in 5 thousand acres in Devadurga taluka: Farmers shed tears

தேவதுர்கா தாலுகாவில் 5 ஆயிரம் ஏக்கரில் நெற்பயிர்கள் நாசம்: விவசாயிகள் கண்ணீர்