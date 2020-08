மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீடு திரும்பினார்: 3 நாட்கள் தனிமையில் இருக்க டாக்டர்கள் அறிவுரை + "||" + First Minister Eduyurappa returns home discharged: Doctors advise to stay alone for 3 days

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீடு திரும்பினார்: 3 நாட்கள் தனிமையில் இருக்க டாக்டர்கள் அறிவுரை