மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.23 லட்சம் கையாடல் - முன்னாள் செயலாளர் கைது + "||" + Near Tanjore, at the Primary Agricultural Cooperative Society Rs.23 lakh handling - Former secretary arrested

தஞ்சை அருகே, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.23 லட்சம் கையாடல் - முன்னாள் செயலாளர் கைது