மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை தெற்கு தொகுதி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. சரவணனுக்கு கொரோனா - குளித்தலை தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. ராமரும் பாதிப்பு + "||" + Madurai South Block ADMK MLA Corona to Saravanan - Kulithalai DMK MLA Rama is also vulnerable

மதுரை தெற்கு தொகுதி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. சரவணனுக்கு கொரோனா - குளித்தலை தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. ராமரும் பாதிப்பு