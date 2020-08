மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்து கலெக்டர் ராஜாமணி பணிக்கு திரும்பினார் - பூங்கொத்து கொடுத்து ஊழியர்கள் வரவேற்றனர் + "||" + Recovering from corona damage Collector Rajamani returns to work - The staff gave a bouquet and greeted

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்து கலெக்டர் ராஜாமணி பணிக்கு திரும்பினார் - பூங்கொத்து கொடுத்து ஊழியர்கள் வரவேற்றனர்