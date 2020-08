மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில், பெண் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருக்கு கொரோனா - போலீஸ் நிலையம் மூடல் + "||" + In Tirupur, the corona-police station was closed to a female police inspector

