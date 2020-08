மாவட்ட செய்திகள்

கோழிக்கோட்டில் விமான விபத்தில் பலியான விமானி தீபக் சாத்தேயின் இறுதி சடங்கு அரசு மரியாதையுடன் நடந்தது + "||" + The funeral of pilot Deepak Sathe, who was killed in a plane crash in Kozhikode, was held with state honors

கோழிக்கோட்டில் விமான விபத்தில் பலியான விமானி தீபக் சாத்தேயின் இறுதி சடங்கு அரசு மரியாதையுடன் நடந்தது