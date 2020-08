மாவட்ட செய்திகள்

உசிலம்பட்டி அருகே பரிதாபம்: கணவன்-மனைவி தீக்குளித்து தற்கொலை - மகன்-மகளும் காயம் + "||" + Awful near Usilampatti: Husband and wife commit suicide by setting themselves on fire - Son-daughter injured

உசிலம்பட்டி அருகே பரிதாபம்: கணவன்-மனைவி தீக்குளித்து தற்கொலை - மகன்-மகளும் காயம்