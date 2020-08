மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் அருகே, 200 படுக்கைகளுடன் தனிமைப்படுத்தும் மையம் - கலெக்டர் மெகராஜ் பார்வையிட்டார் + "||" + Near Namakkal, To isolate the clinic with 200 beds - Mekaraj visited collector

நாமக்கல் அருகே, 200 படுக்கைகளுடன் தனிமைப்படுத்தும் மையம் - கலெக்டர் மெகராஜ் பார்வையிட்டார்