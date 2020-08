மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் நகரின் முக்கிய பகுதிகளில், ரூ.4¾ கோடியில் 950 கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்த ஏற்பாடு + "||" + Arrangements have been made to install 950 surveillance cameras in key areas of Vellore at a cost of Rs 40 crore

