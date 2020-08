மாவட்ட செய்திகள்

நடிகர் சஞ்சய் தத்துக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய்? சினிமாவில் இருந்து சிறிது காலம் விலகுவதாக அறிவித்தார் + "||" + Actor Sanjay Dutt suffers from lung cancer? He announced his departure from cinema for a while

நடிகர் சஞ்சய் தத்துக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய்? சினிமாவில் இருந்து சிறிது காலம் விலகுவதாக அறிவித்தார்