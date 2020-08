மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வு எழுதுவதற்கான அங்கீகாரம் பெறவில்லை: 19 எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி + "||" + Not authorized to write the exam: 19 SSLC. The future of the students is in question

தேர்வு எழுதுவதற்கான அங்கீகாரம் பெறவில்லை: 19 எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி