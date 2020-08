மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 481 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு வீட்டு கண்காணிப்பில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 1000-ஐ தாண்டியது + "||" + The number of people under coronation-affected home surveillance has exceeded 1,000 for 481 people in a single day

ஒரே நாளில் 481 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு வீட்டு கண்காணிப்பில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 1000-ஐ தாண்டியது