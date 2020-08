மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை முன்னாள் அமைச்சர் ஏழுமலை கொரோனாவுக்கு பலி

New Delhi: Former minister Yelumalai Corona has been killed

