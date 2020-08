மாவட்ட செய்திகள்

குவாரியில் மணல் அள்ள அனுமதி வழங்கக்கோரி மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் போராட்டம் - விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு + "||" + Ask for permission to put sand in the quarry Cattle cart workers strike - Stir near Vriddhachalam

குவாரியில் மணல் அள்ள அனுமதி வழங்கக்கோரி மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் போராட்டம் - விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு