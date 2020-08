மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் வன்முறை நடந்த பகுதிகளில் இயல்புநிலை திரும்புகிறது பாதுகாப்புக்கு போலீஸ் குவிப்பு + "||" + Police focus on security returns to default areas in Bangalore

பெங்களூருவில் வன்முறை நடந்த பகுதிகளில் இயல்புநிலை திரும்புகிறது பாதுகாப்புக்கு போலீஸ் குவிப்பு