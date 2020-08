மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தாக்கம் காரணமாக மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ஆவணி மூலத் திருவிழா ரத்து - கோவில் இணை கமிஷனர் அறிவிப்பு + "||" + Due to the impact of the corona Meenakshi Amman Temple Cancellation of Avani Moolath Festival

