மாவட்ட செய்திகள்

நண்பரை கொலை செய்த வாலிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை புதுவை கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + New Delhi court has sentenced a teenager to life imprisonment for killing a friend

நண்பரை கொலை செய்த வாலிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை புதுவை கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு