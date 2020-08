மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் கனிமொழி எம்.பி. அறிவுறுத்தல் + "||" + Development project in the district should be completed soon ADVICE

மாவட்டத்தில் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் கனிமொழி எம்.பி. அறிவுறுத்தல்