மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் நடந்த வன்முறை சம்பவத்தில் அரசின் தோல்வியை மூடி மறைக்க காங்கிரஸ் மீது குற்றச்சாட்டு + "||" + Congress blamed for covering up state defeat in Bangalore violence

பெங்களூருவில் நடந்த வன்முறை சம்பவத்தில் அரசின் தோல்வியை மூடி மறைக்க காங்கிரஸ் மீது குற்றச்சாட்டு