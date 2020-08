மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் ரெயில்வே ஊழியர், வியாபாரிகள் உள்பட 152 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 8,260 ஆக உயர்ந்தது + "||" + In Vellore district, the number of corona victims rose to 8,260 for 152 people, including railway employees and traders.

