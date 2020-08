மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூரில் கொரோனாவுக்கு பலியானவர்கள் எண்ணிக்கை 17 ஆக உயர்வு - பெரம்பலூரில் 26 பேருக்கு தொற்று + "||" + Number of victims for corona in Ariyalur Rise to 17 - 26 infected in Perambalur

