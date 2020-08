மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் சுதந்திர தினவிழா: கலெக்டர் தேசியக்கொடி ஏற்றி வைத்தார் - கொரோனா பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 351 பேருக்கு சான்றிதழ் + "||" + Independence Day at Nagercoil: The Collector hoisted the national flag

நாகர்கோவிலில் சுதந்திர தினவிழா: கலெக்டர் தேசியக்கொடி ஏற்றி வைத்தார் - கொரோனா பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 351 பேருக்கு சான்றிதழ்