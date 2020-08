மாவட்ட செய்திகள்

சமூக வலைதளங்களின் மூலமாக வன்முறையை தூண்டியவர்கள் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை போலீஸ் மந்திரி பேட்டி + "||" + Interview with the Minister of Police for Legal Action against Those Who Incite Violence through Social Websites

சமூக வலைதளங்களின் மூலமாக வன்முறையை தூண்டியவர்கள் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை போலீஸ் மந்திரி பேட்டி