மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், முழு ஊரடங்கு கடைப்பிடிப்பு: வாகனங்களில் சுற்றித்திரிந்தவர்களுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை + "||" + In the district, full curfew was observed: Police alert those roaming in vehicles

மாவட்டத்தில், முழு ஊரடங்கு கடைப்பிடிப்பு: வாகனங்களில் சுற்றித்திரிந்தவர்களுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை