மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசு பணிகளை தமிழர்களுக்கே வழங்கக்கோரி - தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Government of Tamil Nadu demands to provide jobs to Tamils - Tamil Nadu Right to Life Party Demonstration

தமிழக அரசு பணிகளை தமிழர்களுக்கே வழங்கக்கோரி - தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்