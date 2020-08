மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணையில் இருந்து கால்வாய் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு - 4 அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு + "||" + From the Mettur Dam Opening of water for canal irrigation - Participation of 4 Ministers

மேட்டூர் அணையில் இருந்து கால்வாய் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு - 4 அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு