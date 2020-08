மாவட்ட செய்திகள்

வாவிபாளையத்தில் டாஸ்மாக் கடை திறந்ததை எதிர்த்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் - கடைகள் அடைப்பு + "||" + Tasmac store in Vavipalayam Public protesting against the opening of the road - Closing of shops

வாவிபாளையத்தில் டாஸ்மாக் கடை திறந்ததை எதிர்த்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் - கடைகள் அடைப்பு