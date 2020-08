மாவட்ட செய்திகள்

மாநில எல்லைகளில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு வெளி மாநில வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பினர் + "||" + Within state boundaries Intensive surveillance by the police Out-of-state vehicles Sent back

மாநில எல்லைகளில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு வெளி மாநில வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பினர்