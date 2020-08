மாவட்ட செய்திகள்

ஆவணி அமாவாசையையொட்டி சதுரகிரி மலை அடிவாரத்தில் குவிந்த பக்தர்கள் + "||" + Devotees congregate at the foothills of Chaturagiri on the occasion of the Avani New Moon

ஆவணி அமாவாசையையொட்டி சதுரகிரி மலை அடிவாரத்தில் குவிந்த பக்தர்கள்