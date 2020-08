மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் முழு ஊரடங்கு அமல்: கடலூர் மாவட்ட வாகனங்கள் செல்ல தடை - போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர் + "||" + Full curfew in Pondicherry: Cuddalore District Vehicles banned - The police sent him back

புதுச்சேரியில் முழு ஊரடங்கு அமல்: கடலூர் மாவட்ட வாகனங்கள் செல்ல தடை - போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர்