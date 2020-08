மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணா ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் சாலைகள், மேம்பாலங்கள் நீரில் மூழ்கின; தீவு போல் காட்சி அளிக்கும் கிராமங்கள் வீடு இடிந்து முதியவர் சாவு + "||" + In the river Krishna Wild flood Roads, The flyovers were submerged

கிருஷ்ணா ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் சாலைகள், மேம்பாலங்கள் நீரில் மூழ்கின; தீவு போல் காட்சி அளிக்கும் கிராமங்கள் வீடு இடிந்து முதியவர் சாவு