மாவட்ட செய்திகள்

அய்யம்பேட்டை அருகே, பள்ளி கட்டிடம் திடீரென இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு - புதிதாக கட்டித்தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + School building near Ayyampettai Excitement over sudden collapse - Public demand for newly built

அய்யம்பேட்டை அருகே, பள்ளி கட்டிடம் திடீரென இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு - புதிதாக கட்டித்தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை