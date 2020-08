மாவட்ட செய்திகள்

ஜவ்வாதுமலை அருகே, கோம்பைசிற்றூரில் நடுகற்கள், கற்கோடரிகள் கண்டெடுப்பு + "||" + Discovery of axes and axes at Gompaichittur, near Javvadumalai

ஜவ்வாதுமலை அருகே, கோம்பைசிற்றூரில் நடுகற்கள், கற்கோடரிகள் கண்டெடுப்பு