மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே கொண்டாட வேண்டும் கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி வேண்டுகோள் + "||" + Ganesha Chaturthi Festival The public should celebrate in their homes Request by Collector Sandeep Nanduri

விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே கொண்டாட வேண்டும் கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி வேண்டுகோள்