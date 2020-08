மாவட்ட செய்திகள்

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றித்தருவதாக பணமோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது + "||" + Another person has been arrested in a money laundering case for allegedly exchanging Rs 2,000 notes

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றித்தருவதாக பணமோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது