மாவட்ட செய்திகள்

கொள்முதல் நிலையம் திறக்காததை கண்டித்து ரோட்டில் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி விவசாயிகள் மறியல் போராட்டம் + "||" + Farmers protest by stacking paddy bundles on the road condemning the non-opening of the procurement station

கொள்முதல் நிலையம் திறக்காததை கண்டித்து ரோட்டில் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி விவசாயிகள் மறியல் போராட்டம்