மாவட்ட செய்திகள்

‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டத்தில் வீடுகளை இடிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு: ஆர்.டி.ஓ. தலைமையில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை + "||" + Public protest against demolition of houses in 'Smart City' project: RDO Led peace talks

‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டத்தில் வீடுகளை இடிக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு: ஆர்.டி.ஓ. தலைமையில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை