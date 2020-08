மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்பார்வையிட மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவை நியமிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு கிரண்பெடி வலியுறுத்தல் + "||" + Oversee corona prevention tasks A panel of medical experts should be appointed Kiranbedi insistence on the Central Government

கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்பார்வையிட மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவை நியமிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு கிரண்பெடி வலியுறுத்தல்