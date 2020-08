மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ராகுல்காந்தி தலைவராக வேண்டும் என்பது தொண்டர்கள் விருப்பம் கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி + "||" + Interview with KS Alagiri Volunteers want Rahul Gandhi to be the leader of the Congress party

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ராகுல்காந்தி தலைவராக வேண்டும் என்பது தொண்டர்கள் விருப்பம் கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி