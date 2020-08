மாவட்ட செய்திகள்

எடியூரப்பா வருகைக்கு எதிர்ப்பு விவசாயிகள் கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம் கைது- பரபரப்பு + "||" + Opposition to the arrival of Edyurappa Farmers black flag Carrying struggle

எடியூரப்பா வருகைக்கு எதிர்ப்பு விவசாயிகள் கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம் கைது- பரபரப்பு