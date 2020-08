மாவட்ட செய்திகள்

வீடுகளில் வைத்து வழிபட விநாயகர் சிலைகளை ஆர்வமாக வாங்கி சென்ற பொது மக்கள் + "||" + The general public eagerly bought Ganesha idols to keep in their homes

வீடுகளில் வைத்து வழிபட விநாயகர் சிலைகளை ஆர்வமாக வாங்கி சென்ற பொது மக்கள்