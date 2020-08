மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தாக்கம் குறைந்த பிறகு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + Minister KA Shenkotayan informed the students about the quarterly examination after the Corona impact was reduced

