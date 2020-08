மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவவீரரின் மனைவி, தாயை கொலை செய்தகுற்றவாளிகளை உடனே கைது செய்ய வேண்டும் + "||" + The perpetrators of the murder of the soldier's wife and mother should be arrested immediately

