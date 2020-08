மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி கடலில் புனித நீராடி பகவதி அம்மன் கோவிலில் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி சாமி கும்பிட்டார் + "||" + Minister KD Rajendra Balaji Sami bows at the holy bath Bhagwati Amman Temple in Kanyakumari Sea

