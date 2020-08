மாவட்ட செய்திகள்

பொது இடங்களில் சிலை வைக்க தடை: வீடுகளில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாட்டம் + "||" + Prohibition of placing idols in public places: Celebration of Ganesha Chaturthi festival in homes

பொது இடங்களில் சிலை வைக்க தடை: வீடுகளில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாட்டம்