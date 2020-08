மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் கொரோனாவுக்கு 4 பேர் பலி அதிவிரைவுப்படை வீரர்கள் உள்பட 389 பேருக்கு தொற்று + "||" + In Coimbatore, the corona killed 4 people and infected 389 people, including high-speed soldiers

கோவையில் கொரோனாவுக்கு 4 பேர் பலி அதிவிரைவுப்படை வீரர்கள் உள்பட 389 பேருக்கு தொற்று