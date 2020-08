மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா, வெள்ள பாதிப்புக்கு மத்தியில் கர்நாடகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி எளிமையாக கொண்டாடப்பட்டது + "||" + Ganesha Chaturthi was simply celebrated in Karnataka amidst the floods in Corona

கொரோனா, வெள்ள பாதிப்புக்கு மத்தியில் கர்நாடகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி எளிமையாக கொண்டாடப்பட்டது